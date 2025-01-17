Доллар или евро: какая валюта в Украине популярнее

Доллар остается основной мировой валютой, и его позиции вряд ли изменятся. А с началом полномасштабной войны спрос на валюту существенно вырос, особенно на доллар и евро.

Какая валюта популярнее в Украине

Из-за введенных НБУ ограничений покупка доллара или евро стала сложнее, а валюту часто покупали на черном рынке, передает 24 Канал.

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По данным "Глобус Банка", хотя популярность евро время от времени растет, доллар остается лидером. Более 70% операций по покупке и продаже валюты приходится именно на него.

Можно сказать, что с началом Великой войны спрос вообще на основные валюты, к которым относят доллар и евро, вырос минимум в 1,5 – 2 раза. Но чисто по ощущениям ⅔ этого спроса – это было естественным стремлением граждан уберечь сбережения от обесценивания, конвертировав их в валюту. К тому же НБУ 24 февраля 2024 года ввел жесткие валютные ограничения и зафиксировал курс,

– напоминают в финучреждении.

Спрос на доллар и евро в Украине имеет циклический характер: периоды роста сменяются периодами спада. В "Глобус Банке" отмечают, что не стоит делать долгосрочных выводов о стабильном росте популярности евро.

Роль евро на валютном рынке

Американская валюта остается основой для бюджетных расчетов в Украине, а восприятие доллара как надежного способа сохранить деньги от инфляции остается неизменным.

Однако, роль евро постепенно возрастает. Это связано с тем, что украинцы могут выезжать за границу преимущественно через Европу, где евро является основной валютой. Также увеличивается использование евро для расчетов и платежей.

Интересно! НБУ начал публиковать часть внешнеэкономической статистики не только в долларах, но и в евро. Это шаг к интеграции с Евросоюзом и отражение изменений в финансовой структуре страны.