Где-то курс выше, где-то ниже: где стоит покупать доллары и евро

За последний месяц стоимость доллара на наличном рынке демонстрирует разностороннюю динамику. Цена то росла, то опускалась. Евро также демонстрировало колебания.

Журналисты 24 Канала сравнили актуальный курс в обменниках, банках и на черном рынке.

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Сколько стоит доллар

Курс валют в банках

Покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны. Это по состоянию на утро 1 мая, по данным Минфина. В то же время продажа – на уровне 39,90 гривны. По курсу евро, то покупка валюты осуществляется по 42,30 гривны, а продажа – по 42,90 гривны.

Курс в обменниках

Покупают обменники доллар в среднем за 39,25 гривны, а продают на том же уровне, что и в банках – 39,90 гривны, по данным finance.ua. Евро же обменники покупают за 42,25 гривны, а продают – за 42,95 гривны.

Курс на черном рынке

Существенно отличается курс доллара от курса в банках и обменниках на черном рынке, где покупка в среднем на уровне 39,75 гривны, а продажа – 39,85 гривны. Курс евро составляет: покупка – за 42,73 гривны, продажа – 42,90 гривны.

Согласно данным, на сегодня обменять валюту выгоднее на черном рынке – против 39,40 и 39,25 гривны в банках и обменниках, курс обменную на черном рынке составляет 39,75 гривны за валюту. Впрочем, стоит помнить, что на черном рынке вас могут обмануть, подсунув фальшивые купюры, поэтому стоит осторожно относиться к этому.

Интересно, что ранее банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала отметил, что покупку валюты лучше осуществлять в коммерческих банках.

У них курс купли-продажи является достаточно сбалансированным и без чрезмерного спреда,

– говорит он.

Сколько долларов можно купить за один раз

С 1 декабря 2023 года отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению. Таким образом украинцы могут без лимитов приобрести доллары и евро в кассе банка.

Это будет происходить в порядке живой очереди и при условии наличия валюты в кассе отделения.

В то же время по снятию наличных со счета установлены ограничения – за один день в кассах банка разрешено максимум 100 тысяч гривен с одного счета. А вот в банкоматах и POS-терминалах – не более 50 тысяч гривен в день.