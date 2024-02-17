Может ли курс резко измениться в ближайшее время

Банкир Тарас Лесовой в комментарии подчеркнул, что вообще не советовал бежать сломя голову в обменники, излишне торопиться и запасаться валютой. Ведь никаких экономических оснований для стремительного и неконтролируемого изменения курсов нет.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Однако скажу, что в любой непонятной ситуации (с зародышами ажиотажа) курс продажи валюты почти в 2 раза превышает курс продажи в комбанках. Соответственно разница между курсами покупки и продажи в обменниках возрастает до 1 гривны и даже больше.

Также банкир добавил, если у человека есть реальная, а не "ажиотажная" причина для приобретения валюты, то лучше это делать в коммерческих банках, в которых курс купли-продажи является достаточно сбалансированным и без чрезмерного спреда.

Каким будет курс с 19 по 25 февраля

По мнению Лесового, курсовые отметки то будут расти, то снижаться, при этом такие изменения будут несущественными: 30 – 50 копеек на наличном рынке.

Курсообразование на наличном рынке будет зависеть главным образом от показателей межбанка с добавлением комиссии. Таким образом курсовые коридоры могут быть на таком уровне:

На наличном рынке – 37,80 – 39 гривен за доллар.

На межбанке – 37,75 – 38,75 гривны за доллар.

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