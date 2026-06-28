От этих 5 лет зависит размер пенсии: как украинцам не потерять заработанные деньги

Период работы до июля 2000 года может существенно повлиять на будущий размер пенсии. Если подтвердить заработок за этот период соответствующими документами, некоторые украинцы смогут рассчитывать на более высокие выплаты.

Какой стаж учитывается при назначении пенсии?

При назначении пенсии Пенсионный фонд учитывает весь страховой стаж, накопленный человеком в течение трудовой деятельности. В то же время для периода работы до 1 июля 2000 года действуют отдельные правила, поскольку данные о зарплате за это время не хранятся в персонифицированном учете.

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Как пояснили в ответе на запрос 24 Канала в Пенсионном фонде Украины, информацию о страховом стаже и заработной плате после 1 июля 2000 года учитывают автоматически. Зато доходы за предыдущий период могут включить в расчет только при наличии подтверждающих документов.

При этом человек имеет право самостоятельно выбрать любые 60 календарных месяцев (5 лет) работы до 1 июля 2000 года независимо от перерывов. Если именно тогда заработок был самым высоким, это может положительно повлиять на будущий размер пенсии.

Если после 1 июля 2000 года у человека менее 60 месяцев страхового стажа, подтверждение заработной платы за предыдущие годы является обязательным.

Какие 5 лет стажа лучше выбрать?

Размер пенсии зависит не только от страхового стажа, но и от заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Именно поэтому целесообразно выбирать те 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года, когда заработок был самым высоким. Для подтверждения этих доходов необходимо подать в Пенсионный фонд справку с места работы или другие документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства.

Как подтвердить стаж, если предприятие ликвидировано?

Если предприятие уже не работает, это не означает, что подтвердить стаж невозможно. Для этого могут использоваться записи в трудовой книжке, данные персонифицированного учета или архивные справки.

Если же документы не сохранились из-за ликвидации предприятия и отсутствуют в архивах, закон позволяет подтвердить стаж показаниями не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем и имеют документы, подтверждающие их работу в этот период.