Кабинет министров Украины принял решение ограничить доступ к данным о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в публичных реестрах. Такое ограничение продлится до окончания действия военного положения.

Как в Украине усилили защиту украинских оружейников?

В публичных реестрах ограничили о месте расположения предприятий ОПК, а также производственные мощности, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.

Как добавила Свириденко, сокрытие данных из публичных агрегаторов было сделано для того, чтобы исключить их получение посторонними лицами.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Заложили предохранители, чтобы норма касалась именно оборонных производителей и именно на время действия военного положения. Безопасность нашей оборонной промышленности – ключевые условия, чтобы масштабировать производство, внедрять инновации и эффективнее обеспечить нашу армию всем необходимым.

Еще раньше министр обороны Денис Шмыгаль в комментарии Politico рассказал, что 25 зарубежных компаний, в частности гиганты мирового оборонного производства, находятся на разных этапах локализации производства своей продукции в Украине.

Каждый производитель работает в тесном диалоге с украинским правительством. Мы предлагаем партнерам различные модели сотрудничества, в том числе и "датскую модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine. Приоритет – чтобы основная часть продукции компании шла на нужды украинского войска,

– заявил Шмыгаль.

