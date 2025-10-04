Укр Рус
4 октября, 12:15
В Украине засекретили информацию об ОПК: Свириденко назвала данные, которые будут недоступны

Валерия Городинская
Кабинет министров Украины принял решение ограничить доступ к данным о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в публичных реестрах. Такое ограничение продлится до окончания действия военного положения.

Как в Украине усилили защиту украинских оружейников?

В публичных реестрах ограничили о месте расположения предприятий ОПК, а также производственные мощности, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.

Как добавила Свириденко, сокрытие данных из публичных агрегаторов было сделано для того, чтобы исключить их получение посторонними лицами.

 

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Заложили предохранители, чтобы норма касалась именно оборонных производителей и именно на время действия военного положения. Безопасность нашей оборонной промышленности – ключевые условия, чтобы масштабировать производство, внедрять инновации и эффективнее обеспечить нашу армию всем необходимым.

Еще раньше министр обороны Денис Шмыгаль в комментарии Politico рассказал, что 25 зарубежных компаний, в частности гиганты мирового оборонного производства, находятся на разных этапах локализации производства своей продукции в Украине.

Каждый производитель работает в тесном диалоге с украинским правительством. Мы предлагаем партнерам различные модели сотрудничества, в том числе и "датскую модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine. Приоритет – чтобы основная часть продукции компании шла на нужды украинского войска, 
– заявил Шмыгаль.

Какое оружие может получит Украина от США?

  • В конце сентября стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall получил заказ на 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды на сумму 444 миллиона евро.

  • Этот заказ был от США. Есть основания полагать, что поставки снарядов будет для Украины.

  • Согласно контракту, поставки начнется в 2026 году, а завершится в июне 2027 года.