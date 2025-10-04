В Украине засекретили информацию об ОПК: Свириденко назвала данные, которые будут недоступны
- Кабинет министров Украины ограничил доступ к данным о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
- Теперь определенные данные не будут освещать в публичных реестрах до окончания военного положения.
Кабинет министров Украины принял решение ограничить доступ к данным о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в публичных реестрах. Такое ограничение продлится до окончания действия военного положения.
Как в Украине усилили защиту украинских оружейников?
В публичных реестрах ограничили о месте расположения предприятий ОПК, а также производственные мощности, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.
Читайте также Теперь Россия не продает, а импортирует бензин: Зеленский о последствиях украинских ударов
Как добавила Свириденко, сокрытие данных из публичных агрегаторов было сделано для того, чтобы исключить их получение посторонними лицами.
Заложили предохранители, чтобы норма касалась именно оборонных производителей и именно на время действия военного положения. Безопасность нашей оборонной промышленности – ключевые условия, чтобы масштабировать производство, внедрять инновации и эффективнее обеспечить нашу армию всем необходимым.
Еще раньше министр обороны Денис Шмыгаль в комментарии Politico рассказал, что 25 зарубежных компаний, в частности гиганты мирового оборонного производства, находятся на разных этапах локализации производства своей продукции в Украине.
Каждый производитель работает в тесном диалоге с украинским правительством. Мы предлагаем партнерам различные модели сотрудничества, в том числе и "датскую модель", Build with Ukraine / Build in Ukraine. Приоритет – чтобы основная часть продукции компании шла на нужды украинского войска,
– заявил Шмыгаль.
Какое оружие может получит Украина от США?
В конце сентября стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall получил заказ на 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды на сумму 444 миллиона евро.
Этот заказ был от США. Есть основания полагать, что поставки снарядов будет для Украины.
Согласно контракту, поставки начнется в 2026 году, а завершится в июне 2027 года.