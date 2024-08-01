Предоставляются ли пенсионерам надбавки к пенсии в 60 лет

Украинцы могут выйти на пенсию, начиная с 60 лет. При условии, что они приобрели достаточное количество стажа.

Какие надбавки начисляются в 60 лет

Украинцы могут получить специальные доплаты к пенсии. Некоторые из них назначаются автоматически, за определенными нужно обращаться в индивидуальном порядке.

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Доплата за детей предоставляется после личного обращения лица. Эта надбавка составляет сейчас 150 гривен. Она предоставляется, если с пенсионером на постоянной основе проживает несовершеннолетнее лицо.

Доноры также могут получить специальную доплату к пенсии. Сейчас эта надбавка достигает 292 гривен. Такая доплата предоставляется при условии, что особа получило статус почетного донора:

то есть она сдала 40 максимально допустимых доз крови;

или же 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.