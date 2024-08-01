Які надбавки нараховуються у 60 років

Українці можуть отримати спеціальні доплати до пенсії. Деякі з них призначаються автоматично, за певними потрібно звертатись у індивідуальному порядку.

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Доплата за дітей надається після особистого звернення особи. Ця надбавка складає зараз 150 гривень. Вона надається, якщо з пенсіонером на постійній основі проживає неповнолітня особа.

Донори також можуть отримати спеціальну доплату до пенсії. Зараз ця надбавка сягає 292 гривень. Така доплата надається за умови, що особа отримала статус почесного донора:

тобто вона здала 40 максимально допустимих доз крові;

або ж 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Зверніть увагу! Пенсіонери старшого віку можуть отримати і інші надбавки. Зокрема після 70 років, за певних умов, їм надається надбавка за віком.