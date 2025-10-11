Не все периоды работы учитываются в страховой стаж при оформлении пенсии. О том, какие годы могут не засчитать вам в 2025 году, читайте далее.

Какие периоды не учитываются при исчислении страхового стажа?

Не все годы трудовой активности засчитываются в страховой стаж для пенсии. Прежде всего, в него не включают периоды работы без официального оформления и без уплаты обязательных взносов, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В страховой стаж также не засчитываются:

работа до 2004 года без соответствующей записи в трудовой книжке;

деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года, когда взносы не уплачивались;

обучение в заведениях после 2004 года (колледжи, техникумы, университеты).

В то же время есть возможность зачислить период работы до 2004 года. Чтобы его учли, следует предоставить Пенсионному фонду справки, акты сверки или свидетельства двух сотрудников, которые подтвердят факт трудовой деятельности.

Что такое страховой стаж и какие к нему требования?

Как объясняют в Пенсионном фонде, страховой стаж – это периоды работы с 2004 года, за которые работодатель платил единый социальный взнос не ниже минимального.

Ежегодно требования к страховому стажу для выхода на пенсию увеличиваются на один год. Например, в 2025 году для получения пенсии по возрасту необходимо иметь 32 года страхового стажа.

Важно! Минимальная продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию в 65 лет будет оставаться неизменной в течение следующих лет и составит 15 лет.

