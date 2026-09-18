Какие бесплатные услуги и скидки предоставляет пенсионное удостоверение

Получение статуса пенсионера открывает доступ к скрытым возможностям, о которых знают далеко не все. Этот небольшой документ способен существенно облегчить семейный бюджет, если правильно воспользоваться своими правами.

Что дает пенсионное удостоверение?

Помимо ежемесячных денежных выплат, владельцы пенсионного удостоверения имеют законное право на ряд государственных льгот, которые позволяют существенно экономить на базовых потребностях.

Речь идет о бесплатном проезде, медицинском обеспечении, скидках на страхование и даже освобождении от налогов, о чем напоминает Пенсионный фонд Украины.

Как сэкономить на транспорте и лечении?

Наиболее ощутимой для кошелька является возможность не платить за проезд. Пенсионеры по возрасту могут бесплатно пользоваться:

городскими автобусами;

трамваями;

троллейбусами и пригородными электричками.

В то же время в частных маршрутках и такси придется платить полную стоимость, если местные власти не приняли иного решения.

Важно! Что касается здоровья, то программа "Доступные лекарства" позволяет пожилым людям получать препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или астмы совершенно бесплатно или с минимальной доплатой. Для этого достаточно иметь электронный рецепт от своего семейного врача.

Какие налоги и сборы можно больше не платить?

Государство также снимает с пенсионеров часть финансовой нагрузки в виде налогов. В частности, вы можете не платить земельный налог, если ваш участок не превышает 0,25 гектара в селе, 0,15 гектара в поселке или 0,10 гектара в городе.

Обратите внимание! Это правило также действует в отношении дачного строительства и садоводства.

Если же пенсионер продолжает вести бизнес и зарегистрирован как ФЛП, он официально освобождается от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя. А водители пожилого возраста, управляющие собственным автомобилем с объемом двигателя до 2500 кубических сантиметров, имеют право приобретать автогражданку со скидкой 50%.

Кроме того, государство гарантирует бесплатную первичную правовую помощь для защиты своих интересов.

Что еще нужно знать о пенсионном удостоверении?

Стоит помнить, что правила предоставления льгот постоянно обновляются. Как мы сообщали ранее, во многих городах привычное бумажное удостоверение больше не дает права на бесплатный проезд, поэтому пенсионерам необходимо оформлять местный электронный билет, чтобы избежать штрафов.

Также украинское законодательство позволяет совмещать пенсию с официальной работой, что дает возможность накапливать дополнительный стаж для будущего перерасчета выплат. А по достижении 60 лет и при наличии сверхнормативного стажа украинцам начисляют дополнительные деньги.