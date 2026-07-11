Бесплатные лекарства и не только: 6 льгот для пенсионеров, о которых вы, возможно, не знали
Пенсионное удостоверение – это не только документ, подтверждающий право на пенсию. Оно также открывает доступ к ряду государственных льгот и социальных гарантий. Например, к бесплатному проезду или лекарствам.
Льготы для пенсионеров в июле: что нужно знать
Часть льгот для пенсионеров предоставляется автоматически, однако некоторыми можно воспользоваться только при соблюдении определенных условий, сообщили в ПФУ.
1. Бесплатный проезд
Пенсионеры по возрасту имеют право бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, в частности автобусами, трамваями и троллейбусами. Также льгота распространяется на пригородные электрички и отдельные автобусные маршруты пригородного сообщения.
При этом частные маршрутки и такси в этот перечень не входят.
2. Бесплатные или более дешевые лекарства
Пенсионеры могут воспользоваться государственной программой "Доступные лекарства".
По электронному рецепту семейного врача можно бесплатно или с небольшой доплатой получить препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и других хронических болезней.
3. Освобождение от земельного налога
Владельцы пенсионного удостоверения могут не уплачивать земельный налог, если площадь земельного участка не превышает установленных законодательством норм:
- до 0,10 га – в городах;
- до 0,15 га – в поселках;
- до 0,25 га – в селах.
Также от налогообложения освобождаются участки:
- до 0,10 га – для дачного строительства;
- до 0,01 га – для строительства индивидуального гаража;
- до 0,12 га – для садоводства.
4. Бесплатная юридическая помощь
Пенсионеры могут обратиться в систему бесплатной правовой помощи и получить консультацию юристов. Специалисты помогут разъяснить законодательство, подготовить заявления, обращения или другие документы, а также подскажут, как защитить свои права.
5. Скидка на автогражданку
Пенсионеры с водительскими правами могут оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности со скидкой 50%. Льгота действует при условии, что рабочий объем двигателя автомобиля не превышает 2 500 кубических сантиметров.
6. Освобождение от уплаты ЕСВ для ФЛП
Пенсионеры, зарегистрированные в качестве физических лиц-предпринимателей, освобождаются от обязательной уплаты единого социального взноса за себя.
Какая льгота по коммунальным услугам предусмотрена для пенсионеров
В отдельных случаях украинские пенсионеры имеют законное право полностью не оплачивать жилищно-коммунальные услуги при условии соблюдения установленных законодательством требований.
Полное освобождение от оплаты коммунальных услуг касается пенсионеров, которые до выхода на пенсию работали в сельской местности на определенных должностях и после завершения работы продолжают там проживать. Речь идет о бывших педагогах, медиках, специалистах по защите растений, работниках музеев и библиотек.