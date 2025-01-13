Коммуналка, налоги, проезд и другие: какие льготы имеют пенсионеры после 60 лет

Пенсионеры, как одна из самых уязвимых категорий населения, имеют доступ к ряду социальных льгот. Речь идет, в частности, о льготах на коммунальные услуги, налоги, проезд и юридическую помощь.

Основные льготы для пенсионеров

Пенсионерам доступны различные виды льгот, которые позволяют экономить при небольшом уровне доходов, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На Пенсии".

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Какие льготы доступны пенсионерам:

Бесплатный проезд

Пожилые люди имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте (за исключением метро и такси), а также в пригородных автобусах и электричках.

Скидка на автострахование

Владельцы автомобилей с двигателем объемом до 2 500 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью до 100 киловатт могут получить скидку 50% на страхование. Эта льгота доступна не только пенсионерам, но и тем, кто пользуется их автомобилем и относится к льготным категориям.

Бесплатная юридическая помощь

Пенсионеры могут получать юридическую помощь бесплатно или со значительными скидками. Это включает правовые консультации, оформление документов и представительство в судах.

Коммунальные льготы и субсидии

Пенсионеры, которые работали в области образования, медицины или культуры и проживают в сельской местности, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг. Другие пенсионеры имеют право на субсидии. Если расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный платеж, государство возмещает часть расходов. Заявление можно подать через Пенсионный фонд или портал "Дія".

Дополнительные привилегии для отдельных категорий

Скидки на топливо

Пенсионеры, проживающих в сельской местности, могут получить помощь для приобретения твердого или жидкого топлива, а также сжиженного газа для отопления.

Льготы для детей войны

Эта категория граждан имеет право на скидки при оплате коммунальных услуг, привилегии в использовании отпусков и доступ к другим социальным гарантиям.

Освобождение от земельного налога

Пенсионеры могут быть освобождены от уплаты земельного налога при наличии участка соответствующего размера: