Сколько выплачивают лицам с инвалидностью III группы

Размеры выплат для лиц с инвалидностью III группы могут составлять 60% и 70% от прожиточного минимума, однако зависит какой именно человек получил инвалидность, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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То есть если лицо получило инвалидность с детства, то ее выплата составит 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В то же время если лицо получило инвалидность до достижения 18 лет, то выплата составляет 70% от прожиточного минимума.

Обратите внимание! Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью III группы составляют для лица с III группой, которая не работает, 2 530 гривен, а для лица, которая работает, 2 093 гривны. В то же время пенсия для лиц с инвалидностью III группы равна 50% от пенсии по возрасту.

На какие льготы имеют право лица с инвалидностью

Если лицо работает или трудоустраивается:

При трудоустройстве лица с инвалидностью III группы не обязаны проходить испытательный срок.

Отпуск для таких лиц без сохранения заработной платы на срок до 30 дней в год.

Дополнительный отпуск с сохранением заработной платы – 14 дней в год.

Плюс 2 дня дополнительного отпуска к стандартному ежегодному отпуску.

Если лицо получает медицинские услуги:

Лицам с инвалидностью III группы предоставляются льготы на получение медицинских изделий, таких как протезы зубов.

Они могут также получить средства, необходимые для реабилитации.

Если есть соответствующее медицинское заключение, можно получить льготные условия для получения кресла с электроприводом.

Образование для лиц с III группой: