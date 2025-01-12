Сколько выплачивают лицам с инвалидностью III группы
Размеры выплат для лиц с инвалидностью III группы могут составлять 60% и 70% от прожиточного минимума, однако зависит какой именно человек получил инвалидность, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также В Украине повысят социальные выплаты: кого ждут доплаты
- То есть если лицо получило инвалидность с детства, то ее выплата составит 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
- В то же время если лицо получило инвалидность до достижения 18 лет, то выплата составляет 70% от прожиточного минимума.
Обратите внимание! Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью III группы составляют для лица с III группой, которая не работает, 2 530 гривен, а для лица, которая работает, 2 093 гривны. В то же время пенсия для лиц с инвалидностью III группы равна 50% от пенсии по возрасту.
На какие льготы имеют право лица с инвалидностью
Если лицо работает или трудоустраивается:
- При трудоустройстве лица с инвалидностью III группы не обязаны проходить испытательный срок.
- Отпуск для таких лиц без сохранения заработной платы на срок до 30 дней в год.
- Дополнительный отпуск с сохранением заработной платы – 14 дней в год.
- Плюс 2 дня дополнительного отпуска к стандартному ежегодному отпуску.
Если лицо получает медицинские услуги:
- Лицам с инвалидностью III группы предоставляются льготы на получение медицинских изделий, таких как протезы зубов.
- Они могут также получить средства, необходимые для реабилитации.
- Если есть соответствующее медицинское заключение, можно получить льготные условия для получения кресла с электроприводом.
Образование для лиц с III группой:
- Студенты с инвалидностью III группы, которые получили стипендию, продолжают получать ее в полном объеме.
- Абитуриенты с высокими баллами при поступлении могут быть зачислены вне конкурса.
- Дети с инвалидностью III группы, которые имеют особые таланты, имеют возможность бесплатно учиться в творческих учебных заведениях.