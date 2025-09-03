Какие льготы получат владельцы серого удостоверения осенью 2025 года

Серое удостоверение – это документ, который могут получить родственники погибшего военного. Это удостоверение позволяет получить права и льготы от государства.

Какие льготы предоставляет серое удостоверение?

В частности серое удостоверение предоставляется, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий, передает 24 Канал со ссылкой на Юридическую сотню.

Читайте также Как военные могут получить жилье от государства

Удостоверение члена семьи погибшего могут оформить:

иждивенцы погибшего или того, кто пропал без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия;

родители; один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет; дети погибшего; дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия; дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Все эти лица могут получить помощь от государства. Речь идет о таких гарантиях:

бесплатные лекарства по рецептам врачей;

бесплатное первоочередное протезирование зубов;

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;

50 % скидка платы за пользование жильем (квартплаты);

50 % скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

50% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир;

пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней заработной платы независимо от стажа работы;

очередной ежегодный отпуск в удобное время; дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

преимущественное право остаться на работе во время сокращений;

внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий (в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет);

получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;

поступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования за счет бюджетных средств;

ежегодная разовая денежная помощь;

ежегодная разовая денежная помощь; другие льготы, предусмотренные законодательством.

Важно! Для получения серого удостоверения нужно обращаться в органы социальной защиты населения по месту регистрации.

Что предоставляет черное удостоверение?