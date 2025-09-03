Какие льготы получат владельцы серого удостоверения осенью 2025 года
- Серое удостоверение предоставляется родственникам погибшего военного, который погиб во время защиты Родины или выполнения служебных обязанностей.
- Льготы включают бесплатные лекарства, первоочередное протезирование зубов, санаторно-курортное лечение, скидки на жилье и коммунальные услуги, внеочередной ремонт жилья, и другие социальные гарантии.
Серое удостоверение – это документ, который могут получить родственники погибшего военного. Это удостоверение позволяет получить права и льготы от государства.
Какие льготы предоставляет серое удостоверение?
В частности серое удостоверение предоставляется, если военный погиб в связи с защитой Родины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий, передает 24 Канал со ссылкой на Юридическую сотню.
Удостоверение члена семьи погибшего могут оформить:
- иждивенцы погибшего или того, кто пропал без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия;
родители;
- один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
- дети погибшего;
- дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.
Все эти лица могут получить помощь от государства. Речь идет о таких гарантиях:
бесплатные лекарства по рецептам врачей;
бесплатное первоочередное протезирование зубов;
- бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;
- 50 % скидка платы за пользование жильем (квартплаты);
- 50 % скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;
- 50% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
- внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир;
- пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней заработной платы независимо от стажа работы;
- очередной ежегодный отпуск в удобное время; дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
- преимущественное право остаться на работе во время сокращений;
- внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий (в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет);
- получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;
получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его
- в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;
- поступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования за счет бюджетных средств;
ежегодная разовая денежная помощь;
- другие льготы, предусмотренные законодательством.
Важно! Для получения серого удостоверения нужно обращаться в органы социальной защиты населения по месту регистрации.
Что предоставляет черное удостоверение?
- Черное удостоверение также предусмотрено для родственников военных, которые погибли. Но уже как во время прохождения военной службы, так и в небоевых ситуациях.
- Основанием для выдачи черного удостоверения является документ, подтверждающий факт гибели или смерти или пропажи без вести военного, который выдает ТЦК и СП.
- Черное удостоверение дает право на санаторно-курортное лечение, получение земли для строительства частных жилых домов, получение во внеочередном порядке жилья при необходимости в улучшении жилищных условий и тому подобное.