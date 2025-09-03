Які пільги отримають власники сірого посвідчення восени 2025 року

Сіре посвідчення – це документ, який можуть отримати родичі загиблого військового. Це посвідчення надає змогу отримати права та пільги від держави.

Які пільги надає сіре посвідчення?

Зокрема сіре посвідчення надається, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій, передає 24 Канал з посиланням на Юридичну сотню.

Посвідчення члена сімʼї загиблого можуть оформити:

утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку із цим виплачується пенсія;

батьки; один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні; діти загиблого; діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття; діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.

Всі ці особи можуть отримати допомогу від держави. Йдеться про такі гарантії:

безоплатні ліки за рецептами лікарів;

безоплатне першочергове протезування зубів;

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

50 % знижка плати за користування житлом (квартплати);

50 % знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;

50 % знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;

допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

чергова щорічна відпустка в зручний час; додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

переважне право залишитися на роботі під час скорочень;

позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов (протягом двох років із дня взяття на квартирний облік);

отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;

вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за рахунок бюджетних коштів;

щорічна разова грошова допомога;

інші пільги, передбачені законодавством.

Важливо! Для отримання сірого посвідчення потрібно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Що надає чорне посвідчення?