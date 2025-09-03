3 вересня, 08:00
Які пільги отримають власники сірого посвідчення восени 2025 року
Основні тези
- Сіре посвідчення надається родичам загиблого військового, який загинув під час захисту Батьківщини або виконання службових обов'язків.
- Пільги включають безоплатні ліки, першочергове протезування зубів, санаторно-курортне лікування, знижки на житло та комунальні послуги, позачерговий ремонт житла, та інші соціальні гарантії.
Сіре посвідчення – це документ, який можуть отримати родичі загиблого військового. Це посвідчення надає змогу отримати права та пільги від держави.
Які пільги надає сіре посвідчення?
Зокрема сіре посвідчення надається, якщо військовий загинув у звʼязку із захистом Батьківщини або виконанням службових обовʼязків у зоні бойових дій, передає 24 Канал з посиланням на Юридичну сотню.
Посвідчення члена сімʼї загиблого можуть оформити:
- утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку із цим виплачується пенсія;
батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- діти загиблого;
- діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.
Всі ці особи можуть отримати допомогу від держави. Йдеться про такі гарантії:
безоплатні ліки за рецептами лікарів;
безоплатне першочергове протезування зубів;
- безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
- 50 % знижка плати за користування житлом (квартплати);
- 50 % знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;
- 50 % знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
- позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
- допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 відсотків від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
- чергова щорічна відпустка в зручний час; додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
- переважне право залишитися на роботі під час скорочень;
- позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов (протягом двох років із дня взяття на квартирний облік);
- отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;
одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків з погашенням її
- протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;
- вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за рахунок бюджетних коштів;
щорічна разова грошова допомога;
- інші пільги, передбачені законодавством.
Важливо! Для отримання сірого посвідчення потрібно звертатися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації.
Що надає чорне посвідчення?
- Чорне посвідчення також передбачено для родичів військових, які загинули. Але вже як під час проходження військової служби, так й у небойових ситуаціях.
- Підставою для видачі чорного посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі чи смерті або зникнення безвісти військового, який видає ТЦК та СП.
- Чорне посвідчення надає право на санаторно-курортне лікування, отримання землі для будівництва приватних житлових будинків, отримання в позачерговому порядку житла за потреби в поліпшенні житлових умов тощо.