Хто отримує сіре посвідчення
Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у зв’язку із захистом Батьківщини або виконанням службових обов’язків у зоні бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЦНАП.
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Сіре посвідчення можуть отримати:
- утриманці загиблого, яким у зв’язку із цим виплачується пенсія;
- батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге;
- неповнолітні діти загиблого;
- повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- діти, обоє батьків яких загинули.
Чи мають власники сірого посвідчення право на безкоштовний проїзд
Родини загиблих захисників можуть користуватися такими пільгами:
- безоплатні ліки за рецептами лікарів;
- безоплатне першочергове протезування зубів;
- безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
- 50% знижки плати за користування житлом (квартплати);
- 50% знижки плати за користування комунальними послугами та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;
- 50% знижки вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
- позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
- допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
- чергова щорічна відпустка в зручний час, додаткова відпустка без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
- переважне право залишитися на роботі під час скорочень;
- позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов (протягом двох років із дня взяття на квартирний облік);
- отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;
- одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;
- вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за рахунок бюджетних коштів;
- щорічна разова грошова допомога.
Зауважте! Проте пільги на безкоштовний проїзд у транспорті дана категорія українців не має.