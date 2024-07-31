Какие льготы имеют военнослужащие и как их оформить
31 июля 2024, 20:31Читати новину українською
В Украине для действующих военнослужащих и ветеранов войны предусмотрен ряд льгот. Они имеют право на бесплатное лечение, проезд в транспорте и скидки на коммунальные услуги.
Медицинские льготы
Военнослужащие и ветераны имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.
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Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и участники войны имеют право на:
- бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам;
- первоочередное бесплатное протезирование зубов (без использования драгоценных металлов);
- пользование поликлиниками и госпиталями после выхода на пенсию или смены места работы;
- первоочередное обслуживание в лечебных учреждениях и аптеках, а также первоочередную госпитализацию.
Льготы на проезд
Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в городском, сельском, пригородном и междугородном транспорте, включая железнодорожный, водный и автобусный транспорт.Обратите внимание! Они могут пользоваться бесплатным проездом железнодорожным, водным, воздушным и междугородним автомобильным транспортом (туда и обратно) раз в два года, или получать скидку 50% на эти услуги раз в год.
Жилищные льготы
Участники боевых действий имеют следующие жилищные льготы:
- 75% скидка на пользование жильем, рассчитанную на 21 квадратный метр на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.
- 75% скидка на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия) и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд.
- 75% скидка на топливо для домов без центрального отопления.
- Первоочередное пользование услугами связи и установка телефонов на льготных условиях.
- Военнослужащим с инвалидностью и их семьям предоставляется 50% скидка на коммунальные услуги.
Трудовые и образовательные льготы
Военнослужащие имеют приоритетное право на:
- Сохранение рабочего места при сокращении;
- Новое трудоустройство в случае ликвидации предприятия. Это же право распространяется на их жен или мужей.