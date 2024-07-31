Медицинские льготы

Военнослужащие и ветераны имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.

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Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и участники войны имеют право на:

бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам;

первоочередное бесплатное протезирование зубов (без использования драгоценных металлов);

пользование поликлиниками и госпиталями после выхода на пенсию или смены места работы;

первоочередное обслуживание в лечебных учреждениях и аптеках, а также первоочередную госпитализацию.

Льготы на проезд

Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в городском, сельском, пригородном и междугородном транспорте, включая железнодорожный, водный и автобусный транспорт.

Обратите внимание! Они могут пользоваться бесплатным проездом железнодорожным, водным, воздушным и междугородним автомобильным транспортом (туда и обратно) раз в два года, или получать скидку 50% на эти услуги раз в год.

Жилищные льготы

Участники боевых действий имеют следующие жилищные льготы:

75% скидка на пользование жильем, рассчитанную на 21 квадратный метр на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

75% скидка на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия) и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд.

75% скидка на топливо для домов без центрального отопления.

Первоочередное пользование услугами связи и установка телефонов на льготных условиях.

Военнослужащим с инвалидностью и их семьям предоставляется 50% скидка на коммунальные услуги.

Трудовые и образовательные льготы

Военнослужащие имеют приоритетное право на:

Сохранение рабочего места при сокращении;

Новое трудоустройство в случае ликвидации предприятия. Это же право распространяется на их жен или мужей.

Обратите внимание! Военнослужащие могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время и получать дополнительный оплачиваемый отпуск на 14 календарных дней в год. Пособие по временной нетрудоспособности для военных выплачивается в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа работы.