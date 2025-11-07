Международные резервы достигли самого высокого показателя за всю историю Украины: о какой сумме идет речь

В начале ноября показатели международных резервов Украины достигли почти 50 миллиардов долларов. Такая сумма является самой высокой за всю историю независимой Украины.

Какие сейчас международные резервы Украины?

Международные резервы Украины в октябре выросли на 6,4%, а по состоянию на 1 ноября достигли 49,51 миллиарда долларов, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Доллар показывает рост цены: где валюту выгоднее сдавать сегодня

Регулятор объясняет, что такой рост показателя обусловлен значительным объемом поступлений от международных партнеров Украины.

Объемы превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте. Объем международных резервов является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка,

– отметили в НБУ.

Известно, что в октябре на валютные счета правительства в НБУ поступило 6,39 миллиарда долларов США, из которых:

4,69 миллиарда долларов – от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA),

1,07 миллиарда долларов – через счета Всемирного банка,

507,7 миллиона долларов – от размещения ОВГЗ,

117,3 миллиона долларов – от Банка развития Совета Европы.

Как отмечают в НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта.

Сколько Украина потратила за обслуживание долга?

Зато в НБУ сообщают, что за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в октябре было выплачено 611,6 миллиона долларов США:

на обслуживание и погашение ОВГЗ – 368,9 миллиона долларов,

на обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком – 199,5 миллиона долларов,

перед Европейским инвестиционным банком – 16,1 миллиона долларов,

перед ЕБРР – 14,7 миллиона долларов,

перед ЕС – 12,3 миллиона долларов,

уплата другим кредиторам – 0,1 миллиона долларов.

Также Украина уплатила Международному валютному фонду (МВФ) почти 84 миллиона долларов. А согласно балансовым данным регулятор продал на валютном рынке 2,83 миллиарда долларов США и выкупил в резервы 0,8 миллиона долларов.

Интересно! Предыдущий рекорд по объемам международных валютных резервов в этом году был зафиксирован в апреле. Согласно данным регулятора, тогда показатель достигал 46,69 миллиарда долларов США.

Какими были показатели в конце лета?