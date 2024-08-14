Какие пенсии имеют ветераны войны в Афганистане

Финансовое обеспечение ветеранов войны в Афганистане регулируется Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Пенсии для ветеранов Афганской войны начисляются по общим правилам, как и пенсии по возрасту.

Какие пенсии имеют ветераны Афганистана

Пенсии афганцев начисляются в зависимости от трудового стажа и заработной платы.

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В 2024 году минимальный размер пенсии для участников боевых действий составляет 4 958 гривен.

Ветераны также имеют право на надбавки за особые заслуги перед государством и ежемесячные компенсации в случае инвалидности.

Зарплата для расчета пенсии ветеранов Афганской войны учитывается из данных об уплате страховых взносов, начиная с 1 июля 2000 года до момента назначения пенсии.

Минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны установлены на уровне:

І группа – 15 347 гривен

ІІ группа – 12 396 гривен

ІІІ группа – 8 500 гривен.

Инвалидность, вызванная войной, позволяет получать пенсию независимо от возраста.