Какие пенсии имеют ветераны Афганистана
Пенсии афганцев начисляются в зависимости от трудового стажа и заработной платы.
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В 2024 году минимальный размер пенсии для участников боевых действий составляет 4 958 гривен.
Зарплата для расчета пенсии ветеранов Афганской войны учитывается из данных об уплате страховых взносов, начиная с 1 июля 2000 года до момента назначения пенсии.
Минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны установлены на уровне:
- І группа – 15 347 гривен
- ІІ группа – 12 396 гривен
- ІІІ группа – 8 500 гривен.