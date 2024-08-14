Які пенсії мають ветерани Афганістану
Пенсії афганців нараховуються залежно від трудового стажу та заробітної плати.
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У 2024 році мінімальний розмір пенсії для учасників бойових дій становить 4 958 гривень.
Зарплата для розрахунку пенсії ветеранів Афганської війни враховується з даних про сплату страхових внесків, починаючи з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії.
Мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановлені на рівні:
- І група – 15 347 гривень
- ІІ група – 12 396 гривень
- ІІІ група – 8 500 гривень.