Які пенсії мають ветерани Афганістану

Пенсії афганців нараховуються залежно від трудового стажу та заробітної плати.

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У 2024 році мінімальний розмір пенсії для учасників бойових дій становить 4 958 гривень.

Зауважте! Ветерани також мають право на надбавки за особливі заслуги перед державою та щомісячні компенсації у випадку інвалідності.

Зарплата для розрахунку пенсії ветеранів Афганської війни враховується з даних про сплату страхових внесків, починаючи з 1 липня 2000 року до моменту призначення пенсії.

Мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановлені на рівні:

І група – 15 347 гривень

ІІ група – 12 396 гривень

ІІІ група – 8 500 гривень.

До слова! Інвалідність, спричинена війною, дозволяє отримувати пенсію незалежно від віку.