Какие пенсии у людей с инвалидностью II группы будут в сентябре
Источник:ПФУ
Размер выплат по инвалидности зависит от группы, которую назначили лицу. Определением степени увечья занимается специальная комиссия.
Как изменится эта выплата по инвалидности
В сентябре не произойдет изменение размера выплат по инвалидности. Формулы расчетов и минимумы будут оставаться неизменными.
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По-прежнему, люди с инвалидностью II группы могут получить выплату, которая равна 90% от пенсии по возрасту. Установленный минимум, при этом, разный. Все зависит от того, работает ли лицо:
- если человек со II группой инвалидности продолжает работать его выплаты должны составлять минимум – 2 093 гривны;
- не работает – 2 520 гривен.
Исключением являются случаи, когда лицо получило инвалидность вследствие:
- участия в военных действиях;
- аварии на ЧАЭС.
Если инвалидность лица наступила по этим причинам, его выплаты рассчитываются по другим формулам.
Обратите внимание! В некоторых случаях, назначенная группа может меняться во время повторной экспертизы. Тогда выплата корректируется, учитывая внесенные изменения.