Есть 5 тысяч, а есть даже 40 тысяч: какую пенсию получают министры и их заместители

17:38

Известно, что министры и их заместители могут уйти на пенсию досрочно. Поэтому выплаты им можно получить даже в 30 – 40 лет, ведь некоторые из заместителей министров являются ветеранами. Что интересно, размер пенсии у некоторых может составлять даже более 40 тысяч гривен.