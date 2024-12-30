Рекордные выплаты: у кого из украинских судей самые высокие пенсии

В 2024 году пенсии судей в Украине достигли более 106 тысяч гривен. Однако некоторые бывшие судьи получают более 200 тысяч гривен ежемесячно.

Какие пенсии у украинских судей

С 1 января 2024 года пенсия судей выросла с 99 837 до 106 057 гривен (средний размер выплаты), сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Это означает, что судьи, которые находятся на пенсии, с сентября этого года будут получать на 6 200 гривен больше, чем раньше.

Сколько зарабатывают некоторые судьи:

Судья в отставке Верховного суда Богдан Пошва, согласно его декларации, получает пенсию в размере 262 000 гривен в год.

Судья Житомирского апелляционного административного суда в отставке Анжела Жизневская в 2023 году получила пенсию на сумму 1 997 741 гривна, что составляет 166 400 гривен ежемесячно.

Василий Коваленко, бывший заместитель председателя Днепропетровского апелляционного суда, в прошлом году получил пенсию на сумму 2 049 593 гривны, что составляет 170 800 тысяч гривен ежемесячно.

Как начисляют пенсии судьям

Минимальная пенсия судьи в отставке составляет 50% от заработной платы работающего судьи. Если стаж превышает 20 лет, пенсия увеличивается на 2% за каждый последующий год работы.

Максимальный размер пенсии не может быть больше 90% от заработной платы судьи.

Интересно! Средний размер пенсии для украинцев, которые выходят на пенсию по общим правилам, составляет около 5,6 тысяч гривен. Однако большинство пенсионеров (6,4 миллиона из 10,3 миллиона) получают менее 5 тысяч гривен в месяц, что меньше фактического прожиточного минимума.