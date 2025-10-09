Некоторых украинцев освободили от налоговых сборов: за что можно не платить
- Рада освободила пострадавших от войны украинцев, включая военных, ВПЛ, жителей оккупированных территорий, от административных сборов за регистрационные действия.
- Правительство изменило механизм работы с прифронтовыми регионами, назначив ответственных за политику в отношении этих территорий в девяти областях.
Рада отменила ряд платежей для военных и жителей прифронтовых районов и пострадавших в результате войны. Льготы касаются нескольких сборов.
За что могут не платить пострадавшие от войны украинцы?
Документ предусматривает освобождение от уплаты административного сбора за ряд регистрационных действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.
Льготы касаются украинцев, которые непосредственно пострадали в результате войны, а также для их семей. Нововведения касаются также ВПО и жителей территорий где продолжаются боевые действия или которые временно оккупированы. Льготы будут предоставлять также:
- военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях;
- лицам, освобожденным из плена;
- членам семей погибших воинов;
- людям с инвалидностью вследствие войны;
- волонтерам, которые действовали в районах боевых действий.
Льготы касаются таких действий, как:
- регистрация права собственности на недвижимость;
- открытие бизнеса;
- регистрация брака, смерти, рождения, изменения имени и тому подобное.
Благодаря механизму украинцев освободят от платежей, а потери местных бюджетов, связанные с неуплатой сборов, будут компенсировать.
Напомним, что правительство изменило механизм работы с прифронтовыми регионами, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
По словам Свириденко, речь идет о девяти областях. Согласно новому механизму, в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти будут назначаться заместители, ответственные за формирование и реализацию политики в отношении прифронтовых территорий.
Также сейчас одним из приоритетов является организация эвакуации из опасных зон.
Какие льготы имеют ВПЛ и жители прифронтовых территорий?
В Украине есть как минимум 9 льгот для ВПЛ. Они получают денежные выплаты, субсидию на аренду жилья, компенсации за поврежденное жилье и другие льготы. Дети-ВПЛ имеют право на первоочередное зачисление в образовательные учреждения, бесплатное питание.
Также в Украине заработала новая программа поддержки для прифронтовых территорий. Государство будет предоставлять им дополнительные средства на оплату коммуналки, это до 1 296 гривен на электроэнергию. Выплаты осуществляются автоматически через Пенсионный фонд.
Льготы есть и для тех, кто приютил ВПЛ в Украине. Эти лица могут получить денежную компенсацию, которая покрывает расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо.