Рада отменила ряд платежей для военных и жителей прифронтовых районов и пострадавших в результате войны. Льготы касаются нескольких сборов.

За что могут не платить пострадавшие от войны украинцы?

Документ предусматривает освобождение от уплаты административного сбора за ряд регистрационных действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Льготы касаются украинцев, которые непосредственно пострадали в результате войны, а также для их семей. Нововведения касаются также ВПО и жителей территорий где продолжаются боевые действия или которые временно оккупированы. Льготы будут предоставлять также:

военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях;

лицам, освобожденным из плена;

членам семей погибших воинов;

людям с инвалидностью вследствие войны;

волонтерам, которые действовали в районах боевых действий.

Льготы касаются таких действий, как:

регистрация права собственности на недвижимость;

открытие бизнеса;

регистрация брака, смерти, рождения, изменения имени и тому подобное.

Благодаря механизму украинцев освободят от платежей, а потери местных бюджетов, связанные с неуплатой сборов, будут компенсировать.

Напомним, что правительство изменило механизм работы с прифронтовыми регионами, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По словам Свириденко, речь идет о девяти областях. Согласно новому механизму, в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти будут назначаться заместители, ответственные за формирование и реализацию политики в отношении прифронтовых территорий.

Также сейчас одним из приоритетов является организация эвакуации из опасных зон.

Какие льготы имеют ВПЛ и жители прифронтовых территорий?