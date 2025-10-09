Рада скасувала ряд платежів для військових та жителів прифронтових районів та постраждалих внаслідок війни. Пільги стосуються кількох зборів.

За що можуть не платити постраждалі від війни українці?

Документ передбачає звільнення від сплати адміністративного збору за низку реєстраційних дій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Пільги стосуються українців, які безпосередньо постраждали внаслідок війни, а також для їхніх родин. Нововведення стосуються також ВПО та жителів територій де тривають бойові дії або які тимчасово окуповані. Пільги надаватимуть також:

військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях;

особам, звільненим з полону;

членам сімей загиблих воїнів;

людям з інвалідністю внаслідок війни;

волонтерам, які діяли у районах бойових дій.

Пільги стосуються таких дій, як:

реєстрація права власності на нерухомість;

відкриття бізнесу;

реєстрація шлюбу, смерті, народження, зміни імені тощо.

Завдяки механізму українців звільнять від платежів, а втрати місцевих бюджетів, пов’язані з несплатою зборів, компенсуватимуть.

Нагадаємо, що уряд змінив механізм роботи з прифронтовими регіонами, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, йдеться про дев'ять областей. Згідно з новим механізмом, у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади призначатимуться заступники, відповідальні за формування та реалізацію політики щодо прифронтових територій.

Також наразі одним із пріоритетів є організація евакуації з небезпечних зон.

Які пільги мають ВПО та жителі прифронтових територій?