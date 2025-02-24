Проблемы не закончатся: какие вызовы будут ждать Украину во время и после войны

Полномасштабная война стала причиной многих проблем в Украине. В частности, в экономическом секторе. Нужно понимать, что со временем количество вызовов не уменьшится.

Какие трудности ждут Украину

Экономист Ярослав Жалило в комментарии 24 Каналу отметил, что Украина должна не только выстоять экономически в войне, а и внедрить в действие европейскую модель.

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Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований Самый главный вызов – обеспечение устойчивости в условиях продолжения полномасштабной войны. В то же время устойчивость экономики зависит от диверсификации тех основ, на которых она функционирует, обеспечивая оборонные нужды, потребности жизнедеятельности и экспортные потребности.

Жалило отмечает, что даже при быстром заключении перемирия, рассчитывать на долговременную безопасность Украине не стоит.

В любом случае, независимо от событий, привязанных к переговорам, экономика Украины в этом году будет функционировать в режиме высокого уровня военной опасности,

– отмечает экономист.

Жалило говорит, что Украина должна усилить:

энергетическую устойчивость;

производственную устойчивость (в частности, это касается вооружения);

технологическую устойчивость.

Эксперт Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом выделил безработицу как важную проблему, что может углубиться в Украине. В частности, из-за мобилизации.

Олег Пендзин Руководитель Экономического дискуссионного клуба На рабочие специальности, или же на водительской специальности не найти работника. Для восстановления экономики Украины нужно где-то 5 миллионов рук, а потому ежегодно следует возвращать хотя бы 450 тысяч мигрантов.

Обратите внимание! По словам Пендзина в Украине сейчас формально 14,2% людей – безработные.