Во сколько обходился Украине один день войны в 2024 году

Траты Украины на оборону растут. Значительная часть от этих расходов осуществляется благодаря поддержке от международных партнеров.

Как выросли расходы Украины на оборону в 2025 году

В 2024 году расходы на оборону из фонда государственного бюджета достигли 2,1 триллиона гривен (согласно нынешнему курсу, это ориентировочно 51,9 миллиарда долларов), сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Соответственно, один день войны в 2024 году достигал 5,7 миллиарда гривен. Или же в долларах это – 142 миллиона.

Госбюджет сочетает внутренние ресурсы и подтвержденную международную поддержку, что позволит профинансировать все запланированные расходы,

– сообщает Минфин.

Обратите внимание! В 2025 году расходы на оборону должны достичь 2,2 триллиона гривен. Для понимания, это более четверти от ВВП Украины.

Какую помощь получит Украина в 2025 году

В этом году Украина получит весомую поддержку, благодаря программе Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Этот механизм утвердили в прошлом году. Указанная программа предусматривает предоставление Украине от G7 50 миллиардов долларов, этот заем будет погашаться через доходы от замороженных российских активов

В 2025 году Украина получит таким образом 22 миллиарда долларов. Уже выделено:

от ЕС – 3 миллиарда евро (более 3,1 миллиарда долларов);

США – 1 миллиард долларов.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины На сегодня нет веских оснований говорить, что могут реализоваться риски недополучения запланированного объема международной помощи.

Пышный отметил, что в прошлом году украинская власть плодотворно работала над тем, чтобы Украина получила достаточно международной поддержки. В 2025 году внешнее финансирование ожидается на уровне 38,4 миллиарда долларов.