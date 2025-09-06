Сувенир из-за границы может стать проблемой: что конфискуют и за что оштрафуют
- Необходимо задекларировать подарки, сувениры или товары для продажи из-за границы, если их стоимость превышает 500 евро или вес более 50 кг.
Штраф за нерастаможенные покупки составляет 30% стоимости товаров, вместе с пошлиной и НДС, если выбран "зеленый" коридор без декларации.
Не все подарки, привезенные из-за границы, можно беспрепятственно ввезти в Украину. Есть вещи, которые способны стать причиной неприятностей на таможне.
За какие покупки надо платить налоги при въезде в Украину?
Если из-за границы везут подарки, сувениры или товары для продажи, их необходимо задекларировать, напоминает 24 Канал со ссылкой на статью 370 Таможенного кодекса.
Исключение составляют случаи, когда:
- общая стоимость вещей не превышает 500 евро;
- одновременно если вес составляет не более 50 килограммов.
Недорогие покупки можно перевозить без пошлины. Но важно учитывать, что таможенники могут расценить вещи как товар, а не как личное имущество. Особенно, если они в заводской упаковке или без признаков использования.
Обратите внимание! Именно поэтому туристам советуют избавляться от коробок от техники и брендированных пакетов из магазина, даже если это покупки для собственных нужд.
За что могут оштрафовать на таможне?
Те, кто превышает установленные лимиты, должны пройти "красный" коридор и заполнить декларацию. Если же человек выбирает "зеленый" коридор и не сообщает о покупках, его могут привлечь к ответственности по статье 471 Таможенного кодекса:
- штраф составляет 30% стоимости товаров;
- дополнительно – уплата пошлины и НДС.
Чтобы избежать споров, стоит сохранять чеки. В случае их отсутствия таможенники могут определять стоимость по специальным каталогам, которые не всегда содержат актуальные данные.
