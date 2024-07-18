Стабильнее доллара и евро: на какие валюты стоит обратить внимание

Часто эксперты расходятся во мнениях относительно того, какая валюта может считаться наиболее прочной и стабильной. Среди мировых валют есть несколько таких, которые оказались устойчивыми к кризисам и надежными для инвестирования.

Какие валюты считаются стабильными

Хоть доллар и евро являются самыми популярными иностранными валютами в Украине, в чем-то они уступают.

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В последние годы популярность имеет австралийский доллар. Эта валюта занимает второе место по объему обращения на мировом валютном рынке, удерживая статус одной из самых стабильных и перспективных.

Австралийский доллар буквально является одной из самых защищенных валют мира благодаря синтетическому полимеру, из которого изготовлены банкноты, что делает невозможным их подделку или быстрое повреждение.

Еще одной валютой с высокой стабильностью является швейцарский франк. Он уже длительное время остается самой сильной и стабильной валютой на мировом рынке. Эта официальная валюта Швейцарии и Лихтенштейна имеет большое доверие из-за стабильной внутренней экономики и мощной банковской системы этих стран.

Стабильность также демонстрирует, благодаря росту уровня жизни, низкой инфляции и большим запасам золота в стране. Она удерживает свои позиции на мировом рынке благодаря высокому количеству торгов.

Норвежская крона также отмечается стабильностью благодаря значительным запасам нефти и отсутствию внешнего долга. Это делает ее надежной валютой для сохранения сбережений, с минимальными рисками обесценивания.