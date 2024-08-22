Чем дольше, тем лучше: какие депозиты самые выгодные для вкладчиков

Сегмент депозитов медленно трансформируется: сейчас приоритетом для большинства финучреждений является развитие длительных во времени вкладов. По ним банки предлагают самые высокие ставки, которые на 25 – 30% выше доходности ультракоротких депозитов.

Что происходит в депозитном секторе

В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев отметил, что в последние августовские дни ситуация в сегменте депозитов не претерпит существенных изменений. Медленная тенденция к снижению ставок по ультракоротким вкладам будет продолжаться

Читайте также Все по плану: в эксплуатацию была введена новая скважина

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка В то же время, как ожидается, учетная ставка останется на уровне 13%, а ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которой преимущественно формируется доходность гривневых депозитов, по-прежнему, будет находиться на отметке 16%.

По мнению Замотаева, в преддверии осени общие тренды не изменятся. По-прежнему, гривневые вклады останутся наиболее привлекательным и востребованным у граждан.

Сдерживающим фактором для развития гривневых вкладов до сих пор остается инфляция и ожидания/опасения за курс валют. Однако как мы неоднократно отмечали, август можно считать "промежуточным" месяцем, когда граждане взяли паузу, внимательно наблюдая за тем, что происходит на валютном рынке,

– уточняет банкир.

По итогам августа, прирост новых вкладчиков составляет ориентировочно 0,2%. В сентябре рынок могут охватить новые тенденции – усиление конкуренции между банками. Из-за стремления получить новых вкладчиков финансовые учреждения будут создавать более лояльные к гражданам акционные депозиты.

Обратите внимание! Замотаев считает, что чистая прибыль по гривневым депозитам может достигать 4%.

Как изменятся ставки в конце августа

Для гривневых депозитов:

по вкладам на срок от 3 до 6 месяцев средние ставки будут достигать 10% годовых;

от 9 до 12 месяцев – 11 – 12% годовых;

от 1 до 2,5 лет – 12 – 13% годовых.

Для валютных вложений:

в долларах – до 1,5% годовых;

в евро – до 1,3% годовых.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.