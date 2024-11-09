В ноябре некоторые пенсионеры получат более крупные выплаты

В этом месяце для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, предусмотрены дополнительные выплаты к пенсии. Надбавка составит от 300 гривен до почти 600 гривен в зависимости от возраста.

Сколько получат пенсионеры доплат в этом месяце

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров, для пенсионеров, которым в течение этого месяца исполнится 70, 75 и 80 лет, увеличат выплаты.

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Возрастная надбавка составит от 300 до 570 гривен:

лица от 70 до 75 лет – до 300 гривен,

– до 300 гривен, лица от 75 до 80 лет – до 456 гривен,

– до 456 гривен, лица от 80 лет и более – до 570 гривен.

Какую еще дополнительную помощь можно получить

Финансовая помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) предусмотрена для отдельных категорий пенсионеров, а именно для таких:

получают пенсию менее 3 250 гривен,

живут на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия,

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных выплат от международных организаций или помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Важно! Размер доплата от ООН составит разницу между 3 250 гривнами и размером пенсии гражданина.