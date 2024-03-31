Могут ли люди с инвалидностью иметь пенсию при отсутствии стажа

Люди, которые имеют врожденную или приобретенную инвалидность, имеют право на получение государственной социальной помощи в форме пенсии. Однако, для назначения такой пенсии необходим определенный страховой стаж.

Назначение пенсии по инвалидности

Украинское законодательство предусматривает возможность получения пенсии по инвалидности из-за заболевания, несчастный случай не связанный с профессиональной деятельностью, или инвалидность, полученную с детства.

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Для получения пенсии инвалидность должна быть основанием для полной или частичной неспособности к труду. Выплата пенсии возможна только при наличии достаточного страхового стажа.

Важно отметить, что инвалидность классифицируется на три группы в зависимости от степени ограничения трудоспособности, что устанавливается в ходе медико-социальной экспертизы.

Требования к страховому стажу

Страховой стаж для получения пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности и обстоятельств:

Для I и II групп инвалидности нужный страховой стаж варьируется от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность.

Для III группы инвалидности или в случае потери кормильца необходимый страховой стаж составляет от 1 до 14 лет.

Установлены минимальные размеры пенсионных выплат:

Для І группы инвалидности – минимум 2 760 гривен;

Для ІІ и ІІІ групп, которые не работают – 2 520 гривен;

Для работающих лиц со ІІ или ІІІ группой инвалидности – 2 093 гривен.

Как оформить пенсию по инвалидности

! Также предусмотрены дополнительные выплаты, которые могут включать надбавки, повышения и дополнительные пенсии, в том числе пенсию за особые заслуги перед государством, если лицо имеет на это право.

Чтобы оформить пенсию по инвалидности, необходимо:

Обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Подготовить документы:

Паспорт.

Справку о присвоении идентификационного номера.

Диплом (при наличии).

Трудовую книжку.

Документы, подтверждающие группу инвалидности.

Для оформления социальной помощи следует обратиться в управление социальной защиты населения с таким же пакетом документов.