Могут ли люди с инвалидностью иметь пенсию при отсутствии стажа
Источник:Минсоцполитики
Люди, которые имеют врожденную или приобретенную инвалидность, имеют право на получение государственной социальной помощи в форме пенсии. Однако, для назначения такой пенсии необходим определенный страховой стаж.
Назначение пенсии по инвалидности
Украинское законодательство предусматривает возможность получения пенсии по инвалидности из-за заболевания, несчастный случай не связанный с профессиональной деятельностью, или инвалидность, полученную с детства.
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Для получения пенсии инвалидность должна быть основанием для полной или частичной неспособности к труду. Выплата пенсии возможна только при наличии достаточного страхового стажа.
Важно отметить, что инвалидность классифицируется на три группы в зависимости от степени ограничения трудоспособности, что устанавливается в ходе медико-социальной экспертизы.
Требования к страховому стажу
Страховой стаж для получения пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности и обстоятельств:
- Для I и II групп инвалидности нужный страховой стаж варьируется от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность.
- Для III группы инвалидности или в случае потери кормильца необходимый страховой стаж составляет от 1 до 14 лет.
Установлены минимальные размеры пенсионных выплат:
- Для І группы инвалидности – минимум 2 760 гривен;
- Для ІІ и ІІІ групп, которые не работают – 2 520 гривен;
- Для работающих лиц со ІІ или ІІІ группой инвалидности – 2 093 гривен.
Как оформить пенсию по инвалидности
Чтобы оформить пенсию по инвалидности, необходимо:
- Обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.
- Подготовить документы:
- Паспорт.
- Справку о присвоении идентификационного номера.
- Диплом (при наличии).
- Трудовую книжку.
- Документы, подтверждающие группу инвалидности.
Для оформления социальной помощи следует обратиться в управление социальной защиты населения с таким же пакетом документов.