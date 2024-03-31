Призначення пенсії за інвалідністю

Українське законодавство передбачає можливість отримання пенсії за інвалідністю через захворювання, нещасний випадок не пов'язаний з професійною діяльністю, або інвалідність, отриману з дитинства.

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Для отримання пенсії інвалідність повинна бути підставою для повної або часткової нездатності до праці. Виплата пенсії можлива лише при наявності достатнього страхового стажу.

Важливо зазначити, що інвалідність класифікується на три групи залежно від ступеня обмеження працездатності, що встановлюється в ході медико-соціальної експертизи.

Вимоги до страхового стажу

Страховий стаж для отримання пенсії за інвалідністю залежить від групи інвалідності та обставин:

Для І та ІІ груп інвалідності потрібний страховий стаж варіюється від 1 до 10 років, залежно від віку, в якому була встановлена інвалідність.

Для ІІІ групи інвалідності або в разі втрати годувальника необхідний страховий стаж становить від 1 до 14 років.

Встановлені мінімальні розміри пенсійних виплат:

Для І групи інвалідності – мінімум 2 760 гривень;

Для ІІ та ІІІ груп, які не працюють – 2 520 гривень;

Для працюючих осіб з ІІ або ІІІ групою інвалідності – 2 093 гривень.

Зауважте! Також передбачені додаткові виплати, що можуть включати надбавки, підвищення та додаткові пенсії, в тому числі пенсію за особливі заслуги перед державою, якщо особа має на це право.

Як оформити пенсію за інвалідністю

Щоб оформити пенсію по інвалідності, необхідно:

Звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду України.

Підготувати документи:

Паспорт.

Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.

Диплом (за наявності).

Трудову книжку.

Документи, що підтверджують групу інвалідності.

Для оформлення соціальної допомоги слід звернутися до управління соціального захисту населення з таким же пакетом документів.