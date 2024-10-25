Зарплаты учителей: сколько зарабатывают педагоги в 2024 году

В Украине система оплаты труда для работников образования нуждается в обновлении, что приводит к невысоким зарплатам. В 2024 году учителям пообещали повышение выплат.

Что влияет на зарплату учителя

Система оплаты труда педагогов включает базовую ставку и дополнительные надбавки, сообщают "Факты".

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Размер заработной платы педагогических работников зависит от:

Надбавок за стаж (выслуга лет): 20% для опытных учителей и 10% для молодых специалистов;

Надбавки за престижность профессии (от 5% до 30%);

Оплаты за классное руководство, проверку ученических работ;

Дополнительной работы с учениками с особыми потребностями, заведование кабинетами и тому подобное.

Пресс-служба МОН сообщила, что, несмотря на полномасштабную войну, значительные расходы на оборону и сокращение количества учеников в школах, правительству удалось предусмотреть в проекте бюджета объем образовательной субвенции на уровне 2024 года.

Заметьте! Сейчас зарплаты педагогов финансируются за счет международных партнеров, и сохранение уровня образовательной субвенции является важной и сложной задачей.

Поскольку проект государственного бюджета на 2025 год еще находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины, пока рано говорить о возможных изменениях в объеме образовательной субвенции.

Зарплата учителей в 2024 году

Изменения в оплате труда педагогов уже произошли: с 1 января 2024 года зарплату всем работникам бюджетной сферы, включая педагогов, было повышено на 10,4%.

МОН обнародовало данные о средних заработных плат учителей разных категорий (до отчислений налогов – НДФЛ и военного сбора).

По состоянию на 2024 год зарплаты составляют: