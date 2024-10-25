Що впливає на зарплату вчителя

Система оплати праці освітян включає базову ставку та додаткові надбавки, повідомляють "Факти".

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Розмір заробітної плати педагогічних працівників залежить від:

Надбавок за стаж (вислуга років): 20% для досвідчених вчителів і 10% для молодих спеціалістів;

Надбавки за престижність професії (від 5% до 30%);

Оплати за класне керівництво, перевірку учнівських робіт;

Додаткової роботи з учнями з особливими потребами, завідування кабінетами тощо.

Пресслужба МОН повідомила, що, попри повномасштабну війну, значні витрати на оборону та скорочення кількості учнів у школах, уряду вдалося передбачити в проєкті бюджету обсяг освітньої субвенції на рівні 2024 року.

Зауважте! Зараз зарплати педагогів фінансуються коштом міжнародних партнерів, і збереження рівня освітньої субвенції є важливим та складним завданням.

Оскільки проєкт державного бюджету на 2025 рік ще перебуває на розгляді у Верховній Раді України, поки зарано говорити про можливі зміни в обсязі освітньої субвенції.

Зарплата вчителів у 2024 році

Зміни в оплаті праці освітян уже відбулися: з 1 січня 2024 року зарплату всім працівникам бюджетної сфери, зокрема, педагогам, було підвищено на 10,4%.

МОН оприлюднило дані щодо середніх заробітних плат учителів різних категорій (до відрахувань податків – ПДФО та військового збору).

Станом на 2024 рік зарплати складають: