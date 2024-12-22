Як розрахувати пенсію

Аби розібратись у цьому питанні, 24 Канал розповідає про фактори, які впливають на розмір пенсії. Зокрема про податки, які ви сплачуєте працюючи офіційно та, власне, формулу розрахунку, яка в Україні є сталою.

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Розмір пенсії в Україні залежить від 3-х ключових факторів: середньої заробітної плати, індивідуального коефіцієнта заробітку та страхового стажу.

Якщо ваша зарплата становить 15 000 гривень, то ваш майбутній розмір пенсії можна приблизно розрахувати, використовуючи формулу, встановлену Пенсійним фондом.

Розрахунок здійснюється за формулою:

П = Зп × Ікз × Кс, де:

П — розмір пенсії;

Зп — середня зарплата в країні за три роки, що передували виходу на пенсію;

Ікз — коефіцієнт заробітної плати (відношення вашої зарплати до середньої по країні);

Кс — коефіцієнт страхового стажу (кількість років стажу × 1%).

Зауважимо, що на 2025 рік прогнозована середня заробітна плата, що враховується для розрахунку пенсій, може становити близько 15 000 гривень.

Розрахунок пенсії при зарплаті 15 тисяч гривень

Показуємо на прикладі, як розрахувати розмір пенсії при зарплаті 15 000 гривень. Припустімо, що у вас 30 років страхового стажу.

Спершу беремо коефіцієнт заробітної плати (Ікз). Так, якщо ваша зарплата становила 15 000 гривеньі була на рівні середньої по країні, коефіцієнт дорівнює 1,0.

Далі враховуємо коефіцієнт стажу (Кс). Для 30 років стажу: 30 × 1% = 0,30.

І власне, розрахунок: 15 000 × 1,0 × 0,30 = 4 500 гривень.

Тож, якщо ваша зарплата становить 15 000 гривень і ви маєте 30 років стажу, ваш орієнтовний розмір пенсії у 2025 році складе 4 500 гривень.

Як стаж впливає на розмір пенсії

Якщо ваш стаж більший, наприклад 35 років, коефіцієнт стажу становитиме 0,35, і тоді пенсія зросте до:

15 000 × 1,0 × 0,35 = 5 250 гривень.

За менший стаж, наприклад 25 років, пенсія буде: 15 000 × 1,0 × 0,25 = 3 750 гривень.

Варто пам’ятати, що розмір пенсії не може бути меншим за встановлену мінімальну пенсію. У 2025 році вона залежатиме від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який очікується на рівні 3 000 гривень з грудня 2025 року.

Впливати на розмір пенсії можуть і інші фактори. Наприклад, офіційність зарплат: якщо ви отримуєте "сіру" зарплату, ці доходи не враховуються для розрахунку пенсії. І навпаки за понаднормовий стаж або особливі умови праці можуть бути передбачені надбавки.

Ба більше, пенсійні виплати щорічно індексуються відповідно до рівня інфляції