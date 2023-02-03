Каких ждать цен на топливо: прогноз Национального банка

Со второй половины ноября по середину декабря наблюдалось подорожание горючего всех видов. Впрочем, впоследствии цены вернулись к даже более низким показателям.

Такое подорожание привело к повышенному спросу из-за потребностей генераторов, однако горючее впоследствии подешевело из-за снижения цены на нефть. Какие изменения могут произойти в 2023 году, Нацбанк указал в инфляционном отчете за январь.

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Возврат довоенных акцизов

Одним из главных факторов, которые могут вызвать подорожание горючего, является повышение уровня акцизных налогов на довоенный уровень, что на 40%-100% больше ныне

Это подпитает и общую инфляцию из-за эффектов переноса стоимости горючего на стоимость других товаров и услуг, в частности транспортных,

— говорится в отчете.

Однако фактор удешевления нефти тоже останется и будет способствовать снижению цены на горючее.

В дальнейшем цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть, а с 2024 года топливная компонента как непосредственно, так и через вторичные эффекты будет способствовать торможению общей инфляции.

- добавили в НБУ.

Напомним, вступившее в силу эмбарго российских нефтепродуктов 5 февраля, может отрицательно повлиять на рынок горючего в Украине. А именно, украинские трейдеры могут потерять доступ к достаточному количеству горючего на спотовом европейском рынке из-за выхода из него российских нефтепродуктов.