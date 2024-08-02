Каким будет дефицит электроэнергии в Украине в ближайшие годы

НБУ ухудшил оценки дефицита электроэнергии на 2025 – 2027 годы. Восстановление утраченных мощностей требует значительного времени и объемов финансирования.

Как обстрелы повлияли на дефицит электроэнергии

Обстрелы украинской энергетической инфраструктуры Россией привели к значительному увеличению повреждений в энергосистеме и, соответственно, к более длительным отключениям электричества. Больше всего пострадали маневровые генераторы, в частности ТЭС и ГЭС.

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Поэтому прогноз НБУ по дефициту электрической энергии на 2024 – 2026 годы существенно ухудшился: ожидается более 7% в 2024 году (ранее 5%), около 8% в 2025 году (ранее 4%) и около 5% в 2026 году (до этого не предполагался дефицит вообще).

Как и ожидалось, существенный дефицит возник уже во II квартале, а в начале III квартала углубился из-за жаркой погоды и дальнейших разрушений. В то же время восстановление утраченных мощностей и построение новых требует значительного времени и объемов финансирования,

– говорится в обзоре НБУ.

Как сообщили в НБУ, длинные перерывы в электроснабжении существенно ухудшили деловые и потребительские настроения, а также ослабили экономическую активность в нескольких секторах. В частности, в энергоемких отраслях, где обеспечить автономное питание сложно. Речь идет о пищевой промышленности, животноводстве и тяжелой промышленности.