Падение ВВП Украины в 2022 году ожидается не менее 35%, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что ВВП упадет на не менее чем 35% по результатам 2022 года. Также он подчеркнул, что экономика начинает отходить от шоковой комы.

Как упадет ВВП в 2022 году

Во время пресс-конференции в швейцарском Лугано 5 июля Шмыгаль рассказал, что в Украине удалось провести относительно успешную посевную кампанию, восстановить логистику через западную границу и т.д. Вместе с тем он подчеркнул, что это не должно обманывать украинцев.

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Проседание ВВП в этом году ожидается на уровне не менее 35%,

– поделился он.

Также Шмыгаль отметил, что экономика начинает отходить от шоковой комы, которая была в первый месяц – полтора во время полномасштабной войны России против Украины.

Как уже упал ВВП

В конце марта правительство прогнозированно оценивало падение ВВП в 2022 году на 35% и более, а общий ущерб – в триллион долларов. Тогда Шмыгаль отметил, что дальнейшее развитие украинской экономики будет зависеть от того, насколько быстро возобновит работу бизнес и что будет происходить в экспортных отраслях.

В Госстате оценили падение ВВП в I квартале 2022 года (январь – март) на 15,1% в сравнениис с I кварталом 2021 года после роста на 6,1% в IV квартале 2021 года (октябрь – декабрь).

По оценкам НБУ, по результатам II квартала 2022 года (апрель – июнь) падение составило 40%. Там прогнозируют, что во втором полугодии темпы сокращения экономики будут меньше, однако в целом за год реальный ВВП снизится более чем на 30%.

Что такое ВВП

ВВП – это внутренний валовой продукт, обозначающий общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны или рецессии, а рост наоборот свидетельствует о ее процветании.

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