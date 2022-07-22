Подорожает ли топливо в Украине из-за курса доллара: ответ эксперта Куюна
Национальный банк Украины 21 июля впервые с начала полномасштабной войны поднял официальный курс доллара. Он вырос сразу на 25 процентов.
Так, НБУ зафиксировал курс на уровне 36,57 гривны за доллар. Между тем в обменниках курс покупки доллара уже пересек отметку в 40 гривен. Это, безусловно, повлияет на цены на разные товары, но ситуация с топливом более обнадеживающая. Об этом 24 каналу рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
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Он объяснил, что отмена государственного регулирования цен на горючее 2 месяца назад позволила не только выйти из кризиса и достичь увеличения поставок, но и создать неплохой "запас прочности" у трейдеров.
За этот период за счет повышенной маржи трейдеры завезли очень много топлива. Сначала – сжиженного газа, потом – дизельного топлива. Относительно бензина ситуация несколько не такая, но очередей за ним тоже нет.
До сегодняшнего решения НБУ эксперты ожидали, что в ближайшие недели цена на дизтопливо начнет достаточно стремительно падать, равно как сейчас происходит со сжиженным газом.
Напомню, что розничная цена на сжиженный газ за месяц снизилась где-то на 30 процентов. Мы ожидали, что так очень дешевеет и дизельное топливо. Были все предпосылки для уменьшения цены более чем на 10 гривен,
– рассказал Куюн.
Сколько будет стоить топливо в ближайшее время
После столь существенного поднятия курса доллара такого удешевления не будет. Но есть и хорошая новость – цены на топливо не должны вырасти, они останутся в тех пределах, которые есть на сегодня.
Эксперт считает, что в ближайшие недели диапазон цен будет ориентировочно таким:
- дизельное топливо – 56-58 гривен за литр,
- бензин – 51-53 гривны за литр,
- сжиженный газ – в среднем 30 гривен за литр.
Он подчеркнул, что сейчас рынок все же должен вернуться к нормальным параметрам, в том числе и параметрам наценки. Сначала она была нужна для того, чтобы стимулировать игроков рынка, чтобы они завозили топливо. Сейчас ситуация другая – трейдеры имеют контракты и отработанную логистику, а затем могут работать и с меньшей маржой.
И сейчас, с таким шагом Нацбанка, это все произойдет гораздо быстрее, чем мы планировали,
– подытожил Сергей Куюн.
Сергей Куюн объяснил, чего ждать на рынке топлива после подорожания доллара: смотрите видео
Резкий рост курса доллара: что говорят эксперты
- Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова пояснила, что поднятие курса НБУ является правильным шагом, потому что так золото-валютные резервы Украины смогут сохраниться. Вместе с тем украинцы, получающие доход в гривне, обеднеют на 25% , а импортные товары существенно подорожают.
- Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько также считает решение Нацбанка правильным и даже запоздалым, ведь предыдущий фиксированный курс уже давно не соответствовал рынку и приводил к дисбалансам.
- Она отметила, что доллар по 40 гривен в обменниках – это временное явление, а с ростом начнется коррекция. Это значит, что бежать и в панике скупать доллары не нужно.
- Не рекомендует это делать и инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, в этой ситуации "хвост виляет собакой", и если все будут говорить, что нужно покупать доллар, потому что курс упадет еще больше, он будет продолжать падать.