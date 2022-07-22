Так, НБУ зафиксировал курс на уровне 36,57 гривны за доллар. Между тем в обменниках курс покупки доллара уже пересек отметку в 40 гривен. Это, безусловно, повлияет на цены на разные товары, но ситуация с топливом более обнадеживающая. Об этом 24 каналу рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

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Он объяснил, что отмена государственного регулирования цен на горючее 2 месяца назад позволила не только выйти из кризиса и достичь увеличения поставок, но и создать неплохой "запас прочности" у трейдеров.

За этот период за счет повышенной маржи трейдеры завезли очень много топлива. Сначала – сжиженного газа, потом – дизельного топлива. Относительно бензина ситуация несколько не такая, но очередей за ним тоже нет.

До сегодняшнего решения НБУ эксперты ожидали, что в ближайшие недели цена на дизтопливо начнет достаточно стремительно падать, равно как сейчас происходит со сжиженным газом.

Напомню, что розничная цена на сжиженный газ за месяц снизилась где-то на 30 процентов. Мы ожидали, что так очень дешевеет и дизельное топливо. Были все предпосылки для уменьшения цены более чем на 10 гривен,

– рассказал Куюн.

Сколько будет стоить топливо в ближайшее время

После столь существенного поднятия курса доллара такого удешевления не будет. Но есть и хорошая новость – цены на топливо не должны вырасти, они останутся в тех пределах, которые есть на сегодня.

Эксперт считает, что в ближайшие недели диапазон цен будет ориентировочно таким:

дизельное топливо – 56-58 гривен за литр,

бензин – 51-53 гривны за литр,

сжиженный газ – в среднем 30 гривен за литр.

Он подчеркнул, что сейчас рынок все же должен вернуться к нормальным параметрам, в том числе и параметрам наценки. Сначала она была нужна для того, чтобы стимулировать игроков рынка, чтобы они завозили топливо. Сейчас ситуация другая – трейдеры имеют контракты и отработанную логистику, а затем могут работать и с меньшей маржой.

И сейчас, с таким шагом Нацбанка, это все произойдет гораздо быстрее, чем мы планировали,

– подытожил Сергей Куюн.

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