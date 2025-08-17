Будут ли новые тарифы для украинцев на газ с сентября
- Украинцы будут платить 7,96 гривны за кубометр газа с 1 сентября, а следующий пересмотр тарифов планируется только на конец мая 2026 года.
- В июле в украинских подземных хранилищах было около 9 миллиардов кубометров газа, что является самым низким показателем за последние годы, и "Нафтогаз" ускорил закачку газа и привлек кредиты для закупки дополнительных объемов.
Стоимость коммунальных услуг традиционно вызывает больше всего вопросов. Что будет с тарифом на газ с сентября, читайте далее.
Какими будут тарифы на газ с 1 сентября?
С 1 сентября украинцы и в дальнейшем будут платить 7,96 гривны за кубометр газа. Для большинства бытовых потребителей (а это около 98% населения) цена останется на уровне августа, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
Следующий пересмотр тарифа запланирован только на конец мая 2026 года. В компании напоминают: решение о фиксации цены принято с учетом действующего моратория на повышение тарифов на природный газ.
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", входящая в Группу "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для бытовых клиентов по тарифному плану "Фиксированный" – 7,96 гривны за кубометр. Цена будет действовать до 30 апреля 2026 года,
– говорится в сообщении.
Хватит ли запасов газа на зиму?
Несмотря на стабильные тарифы, вопрос запасов газа остается острым. В июле в украинских подземных хранилищах было около 9 миллиардов кубометров газа, что соответствует лишь 29,2% заполненности, самом низком показателе за последние годы.
Для сравнения: в конце лета 2021-го этот показатель составлял более 60%. Чтобы избежать риска дефицита зимой, "Нафтогаз" ускорил закачку топлива и даже привлек кредиты в государственных банках для закупки дополнительных объемов.