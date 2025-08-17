Вартість комунальних послуг традиційно викликає найбільше запитань. Що буде з тарифом на газ із вересня, читайте далі.

Якими будуть тарифи на газ із 1 вересня?

З 1 вересня українці й надалі сплачуватимуть 7,96 гривні за кубометр газу. Для більшості побутових споживачів (а це близько 98% населення) ціна залишиться на рівні серпня, розповідає 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

Наступний перегляд тарифу запланований лише на кінець травня 2026 року. У компанії нагадують: рішення про фіксацію ціни ухвалене з урахуванням чинного мораторію на підвищення тарифів на природний газ.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до Групи "Нафтогаз", продовжить постачати газ для побутових клієнтів за тарифним планом "Фіксований" – 7,96 гривні за кубометр. Ціна діятиме до 30 квітня 2026 року,

– йдеться в повідомленні.

Чи вистачить запасів газу на зиму?

Попри стабільні тарифи, питання запасів газу залишається гострим. У липні в українських підземних сховищах було близько 9 мільярдів кубометрів газу, що відповідає лише 29,2% заповненості, найнижчому показнику за останні роки.

Для порівняння: наприкінці літа 2021-го цей показник становив понад 60%. Щоб уникнути ризику дефіциту взимку, "Нафтогаз" пришвидшив закачування палива та навіть залучив кредити у державних банках для закупівлі додаткових обсягів.