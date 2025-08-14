Чому можуть відключати газ?

Газ можуть відключити якраз через несвоєчасну оплату, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Тернопільміськгаз".

Читайте також Нові можливості для бізнесу: уряд затвердив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Розмір боргу значення не має. Ключову роль відіграє порушення граничних строків оплати за "блакитне паливо", і, увага! – ігнорування попереджень про припинення газопостачання у разі непогашення боргу,

– йдеться в повідомленні газової компанії.

Коли потрібно платити за газ:

за розподіл газу необхідно сплачувати до 20 числа включно щомісячно;

постачання газу – до 25 числа наступного місяця.

Як відбувається відключення при наявності боргів за газ?

У випадку, коли споживач не оплачує спожитий газ протягом 10 днів після встановленої межі, постачальник може ініціювати процедуру припинення надання послуги. Далі ситуація розвиватиметься так:

вам таки доведеться погасити борги і, щоб поновити подачу газу, компенсувати витрати на припинення та відновлення газопостачання;

якщо споживач відмовляється добровільно повернути борги, їх стягнуть у судовому порядку (до того ж, в такому випадку, необхідно буде сплатити компенсацію за судові витрати позивача).

Особливо уважними треба бути отримувачам субсидії. Адже при наявності боргів, цю допомогу можуть скасувати.

Зверніть увагу! Якщо споживач не може погасити борг одразу, він має право оформити договір реструктуризації.