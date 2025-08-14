Почему могут отключать газ?

Газ могут отключить как раз из-за несвоевременной оплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Тернопольгоргаз".

Читайте также Новые возможности для бизнеса: правительство утвердило соглашение о свободной торговле с Турцией

Размер долга значения не имеет. Ключевую роль играет нарушение предельных сроков оплаты за "голубое топливо", и, внимание! – игнорирование предупреждений о прекращении газоснабжения в случае непогашения долга,

– говорится в сообщении газовой компании.

Когда нужно платить за газ:

за распределение газа необходимо платить до 20 числа включительно ежемесячно;

поставки газа – до 25 числа следующего месяца.

Как происходит отключение при наличии долгов за газ?

В случае, когда потребитель не оплачивает потребленный газ в течение 10 дней после установленного предела, поставщик может инициировать процедуру прекращения предоставления услуги. Далее ситуация будет развиваться так:

вам таки придется погасить долги и, чтобы возобновить подачу газа, компенсировать расходы на прекращение и восстановление газоснабжения;

если потребитель отказывается добровольно вернуть долги, их взыщут в судебном порядке (к тому же, в таком случае, необходимо будет оплатить компенсацию за судебные расходы истца).

Особенно внимательными надо быть получателям субсидии. Ведь при наличии долгов, эту помощь могут отменить.

Обратите внимание! Если потребитель не может погасить долг сразу, он имеет право оформить договор реструктуризации.