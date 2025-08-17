Какими будут тарифы на газ с 1 сентября?

С 1 сентября украинцы и в дальнейшем будут платить 7,96 гривны за кубометр газа. Для большинства бытовых потребителей (а это около 98% населения) цена останется на уровне августа, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

Следующий пересмотр тарифа запланирован только на конец мая 2026 года. В компании напоминают: решение о фиксации цены принято с учетом действующего моратория на повышение тарифов на природный газ.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", входящая в Группу "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для бытовых клиентов по тарифному плану "Фиксированный" – 7,96 гривны за кубометр. Цена будет действовать до 30 апреля 2026 года,

– говорится в сообщении.

Хватит ли запасов газа на зиму?

Несмотря на стабильные тарифы, вопрос запасов газа остается острым. В июле в украинских подземных хранилищах было около 9 миллиардов кубометров газа, что соответствует лишь 29,2% заполненности, самом низком показателе за последние годы.

Для сравнения: в конце лета 2021-го этот показатель составлял более 60%. Чтобы избежать риска дефицита зимой, "Нафтогаз" ускорил закачку топлива и даже привлек кредиты в государственных банках для закупки дополнительных объемов.