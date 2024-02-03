Пенсии по инвалидности - что с ними будет в 2024 году

Пенсионный Фонд предоставил разъяснения, как будут назначаться пенсии по инвалидности в 2024 году. В частности, определено, какими будут размеры выплат в соответствии с категориями инвалидности.

Кто может получать пенсию по инвалидности

Такие пенсии предоставляются лицам с инвалидностью, если они имеют страховой стаж от 1 до 15 лет. При этом, необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность была установлена.

Читайте также Блокировка карточек пенсионеров: почему так может произойти

Размер пенсии по инвалидности исчисляется процентами от размера пенсии по возрасту в зависимости от группы инвалидности:

100% пенсии по возрасту для лиц с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту для лиц с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту для лиц с инвалидностью III группы.

При этом к страховому стажу, который используется для исчисления размера пенсии по возрасту, добавляется период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Какие размеры пенсий

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности следующие:

для лиц с инвалидностью I группы — 2 760 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп — 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью II и III групп — 2 093 гривны.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности. В случае подачи заявления позже, пенсия предоставляется со дня обращения за ней.

Пенсии по инвалидности военнослужащим

Пенсии по инвалидности военнослужащим назначаются в следующих случаях:

во время прохождения службы;

не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

позднее трехмесячного периода после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших во время прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Лицам с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в следующих размерах:

I группа — 100% суммы денежного обеспечения;

II группа — 80% суммы денежного обеспечения;

III группа — 60% суммы денежного обеспечения.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в следующих размерах:

I группа — 70% суммы денежного обеспечения;

II группа — 60% суммы денежного обеспечения;

III группа — 40% суммы денежного обеспечения.

Размер пенсий по инвалидности военнослужащим:

I группа — 650% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — 13 604,50 гривен (2093 х 650%);

II группа — 525% прожиточного минимума - 10 988,25 гривен (2 093 х 525%);

ІІІ группа — 360% прожиточного минимума - 7 534,80 гривен (2 093 х 360%).

Пенсии по инвалидности пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы

Пенсии по инвалидности для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы назначаются в размере, который возмещает фактические убытки, и исчисляются так:

Из заработной платы, полученной лицом в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;

Или с пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Размер пенсии по инвалидности, возникшей вследствие увечья или заболевания в результате Чернобыльской катастрофы, не может быть меньше:

I группа — 8 187,48 гривен;

II группа — 6 549,98 гривен;

III группа — 5 048,95 гривен;

Для детей с инвалидностью — 5 048,95 гривен.

Минимальный размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, которые были ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС, не может быть меньше: