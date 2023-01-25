Зарплаты в феврале: на сколько изменятся выплаты для украинцев

Материальное положение и ожидания от экономической активности у большинства украинских компаний остались низкими. Хотя большая часть предпринимателей планирует увеличить оплату труда в 2023 году, вероятно, повышение будет меньше потребительской инфляции.

Минимальная зарплата в 2023 году не изменится

Минимальная зарплата в Украине составляет 6 700 гривен и останется без изменений в течение всего года. Однако в макропрогнозе от Минэкономики предусмотрено повышение средней зарплаты до уровня 18 261 гривны.

Интересно Какие привычки ведут украинцев к бедности и как их избавиться

Повышение зарплат ожидается, в первую очередь, в частном секторе экономики.

По опросу Work.ua, большинство работодателей планируют в этом году повысить зарплаты на 8 – 30%.

В опросе Rabota.ua о готовности повысить работникам зарплаты заявили 60% респондентов. Однако в большинстве своем поднятие незначительное – на 5 – 10%. Только 3,7% работодателей в Украине готовы повысить зарплату более чем на 20%, чтобы хотя бы догнать инфляцию.

За исследованием Национального банка Украины, самые высокие ожидания повышения зарплат наблюдаются у предприятий торговли и крупных предприятий, а также осуществляющих только импортные операции. Самые низкие ожидания у предприятий добывающей промышленности и небольших по размеру предприятий. По направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих только экспортные операции.

По данным платформы для поиска работы Work.ua Напомним, в январе средняя зарплата выросла на 334 гривны и составляет 14 924 гривны.

Кому повысят зарплаты

Эксперт по рынку труда Валентина Гаврюшенко рассказала, что зарплаты будут расти быстрее в частном секторе, особенно в отраслях, которые являются критическими для экономики. В то же время, в государственном секторе поднятие будет медленнее – оно будет зависеть от возможностей госбюджета.

Напомним, ранее мы сообщали, что зарплаты военных останутся на том же уровне – 100 тысяч гривен при участии в боевых действиях и 30 тысяч гривен при выполнении службы без пребывания в зоне боевых действий. В то же время, государство продолжит выплачивать защитникам дополнительную денежную помощь и другие надбавки.