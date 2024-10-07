Кто имеет право выйти на пенсию в 63 года в этом году

Чтобы выйти на пенсию, лицо должно приобрести минимально необходимое количество стажа. Для каждого возраста эта норма индивидуальна.

Кто может уйти на пенсию в 63 года

В этом году минимальное количество стажа для выхода на пенсию в 63 года составляет 21 год. Со следующего года минимум будет расти, сообщает ПФУ.

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В 2025 году минимальное количество страхового стажа достигнет уже 22 лет. В дальнейшем этот показатель будет таким:

в 2026 году минимум стажа составит уже 23 года;

в 2027 году – 24 года;

в 2028 году – 25 лет.

Пенсия назначается со дня обращения за ней. Если обращение за пенсией произошло не позднее трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста,

– говорится в сообщении ПФУ.

Напомним! Украинцы могут уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.